Уфа, 18 марта, 2017, 22:05 — ИА Регнум. В Уфе 18 марта третью годовщину объединения Крыма и Севастополя с Россией отметили митингом-концертом, исторической реконструкцией и автопробегом. По разным оценкам в мероприятиях участвовало от 3 до 10 тысяч человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Кожаев Автопробег

Утром члены регионального отделения партии «Великое Отечество» (ПВО) в Башкирии провели автопробег, посвященный годовщине объединения Крыма и Севастополя с Россией. Колонной из 17 автомобилей активисты партии и сочувствующие с флагами ПВО, России и Башкирии проследовали по центральной магистрали к Монументу Дружбы народов.

«Ровно три года назад Россия и Крым воссоединились. Это событие можно сравнить с Победой в 1945 году, — отметил представитель ПВО Ришат Зарипов. — Россия вернулась в большую политику, а главная роль и задача России всегда была в том, чтобы соблюдать баланс справедливости. После Крыма была Сирия, признание паспортов ДНР и ЛНР».

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Секретарь регионального отделения данной партии Максим Божко считает, что день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией «стал ключевой вехой в истории нашего Великого Отечества». «В те дни весны 2014 года были не только спасены от смуты и гражданской войны миллионы крымчан, но российская политика совершила качественно новый выбор: Россия явно и зримо обозначила свои интересы, фактически человечеству была явлена концепция Русского Мира, — уверен политик. — Крымская Весна стала открытием новой эпохи сильной России, и именно поэтому было единогласно принято решение провести автопробег, посвященный этому историческому событию, а следом принять участие в митинге-концерте, организованном городскими властями, и поддержать патриотические чувства сограждан».

На митинге-концерте у Конгресс-холла, по разным оценкам, участвовало от 3 до 10 тысяч человек. Поддержать третью годовщину решения президента России о возвращении Крыма в родную гавань пришли общественные организации, молодежные, ветеранские и патриотические объединения, члены регионального штаба Общероссийского народного фронта, все парламентские партии и молодежь. Перед концертом поисковые отряды Уфы и Бирска показали реконструкцию подвига уроженца Дуванского района Ивана Завьялова в бою за освобождение Севастополя. «Советский солдат, вне зависимости от своей национальности вгрызался в землю и стоял насмерть за свою Родину, — подчеркнул участник реконструкции, заведующий клубом для подростков и молодёжи «Росстань» Руслан Шамигулов. — Очень обидно за тех кто променивает нашу историю на ложные понятия, когда любовь к своей земле выражается ненавистью к своим же братьям. Нельзя говорить о патриотизме основанном на неприязни к другим».

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Часть присутствующих, преимущественно студенты вузов, сообщили, что пришли сюда, потому что им это настоятельно рекомендовали по месту учебы и работы. Как отметили очевидцы, в 2017 году на митинге было меньше лозунгов и высших лиц республики, зато раздавалась бесплатна горячая «солдатская» каша, было организовано катание на пони для детей, а выступающие звезды эстрады были интересны для тех, кто пришел их послушать. Закончился вечер праздничным салютом. «Остается надеяться, что со временем годовщина вхождения Крыма и Севастополя станет менее формально-отчетным событием, прежде всего, со стороны учебных учреждений, и станет важной датой для всех патриотов России и сторонников Русского мира на востоке Украины, на территории которой до сих пор продолжается война и гибнут люди», — выразил личное мнение русский общественник Евгений Беляев.