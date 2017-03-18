Москва, 18 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Церемония награждения победителей общемосковского школьного театрального конкурса-конференции «От райка до модерна» прошла 18 марта в филиале Библиотеки им. К. Симонова. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM учитель школы №1770, главный организатор проекта, Марина Гамазкова.

Фото: Андрей Козлов

«Приобщать подрастающее поколение к духовно-нравственным и культурным ценностям родной страны через реализацию творческого потенциала учащихся в различных направлениях исследовательской, художественной и театральной деятельности», — таковы цели этой конференции, сказала Гамазкова.

17 марта в шести сессиях конкурса приняли участие более 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет из 15 школ Москвы. Школьники продемонстрировали навыки чтецов, актерские таланты, показали свои эскизы костюмов и декораций, а также научно-исследовательские работы, посвященные театру. В конкурсе приняли участие как серьезные коллективы, регулярно занимающиеся в театральных студиях и кружках, так и «непрофессиональные», подготовленные обычными учителями. При этом все дети стремились донести через искусство свое видение прекрасного и важного в жизни.

Необычной и интересной была секция, посвященная костюмам и декорациям. В этот раз на секции выставляли свои труды ученики начальной школы. Ребята, несмотря на современные тенденции к абстракции, старались сделать декорации натуральными, а костюмы — детально соответствующими эпохе. Макет пеньков одной из учениц первого класса поразил жюри не только качеством исполнения, но и историей. Его помогала делать вся семья, которая так вдохновилась этой работой, что после этого взялась за декорацию домашней гостиной.

На секцию «Спектакль» конкурсанты привезли более десяти постановок. Произведения, по которым были поставлены выступления, оказались удачно подобраны под возраст детей и смотрелись очень естественно. Победа в секции досталась музыкальному спектаклю первоклассников школы №827 «Муха-цокотуха». Дети с большим энтузиазмом участвовали в постановке, которую им помогли сделать художественный и музыкальный руководители коллектива.

Также победителями на секции «Спектакль» стали ученики 1−4 классов гимназии № 1573, игравшие пьесу «Лилипутия» по мотивам романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Пьеса была поставлена специально для детского творческого коллектива. Ребята продемонстрировали не только хорошо выученные тексты и умение рассмешить зрителя, но и акробатические и танцевальные элементы. События во дворце короля лилипутов непрерывно удерживали зрительское внимание.

Театральная конференция прошла в школе №1770 уже в четвертый раз, и каждый раз на конкурсе появляются новые творческие коллективы, а руководители уже повзрослевших коллективов приводят младших школьников. Дети приезжают на конкурс как на праздник.

Организация конкурса и всех выступлений — собственная инициатива школы и учителей. Заботливые педагоги стремятся привлечь детей к художественному творчеству, внести новое в изучение и осмысление литературных произведений школьной программы, развить вкус к прекрасному, привить ребятам навыки публичных выступлений. Глядя на выступления конкурсантов видно, что все это удалось педагогам в полной мере: ребята переживают на сцене, с увлечением рассказывают о своих работах, тратят время на углубленное изучение материала.

В конференции было четыре секции: «Спектакли», «Чтецы», «Исследовательские работы и сценарии» и «Декорации и костюмы». В каждой секции по несколько победителей коллективов или отдельных участников. Они получили в качестве подарков книги театральных режиссёров Станиславского, Мейерхольда, воспоминания известных актёров и другие призы.

В жюри конференции «От райка до модерна» участвуют профессиональные режиссеры, актеры, театральные критики. Они с удовольствием отметили огромный интерес ребят к работе, их «горящие глаза». Школьники замахивались и на сложные произведения классиков, по поводу которых жюри одобрительно отметило: «Дети с такой мощью это вытягивали!». Профессиональные мастера сцены, оценивающие конкурс, заявили: «это было действительно интересно!».