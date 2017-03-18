Берлин, 18 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Экономический рост во всем мире набирает обороты. Об этом, как передает RT, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Баден-Бадене.

Pixabay.com Рост экономики

«Экономический рост во всем мире набирает темпы и есть признаки того, что мировая экономика достигла поворотной точки, — говорит Лагард. — Хотя неопределенность сохраняется».

При этом директор-распорядитель МВФ добавила, что глобальное сотрудничество может помочь достичь крепкого, постоянного и сбалансированного экономического роста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МВФ Кристин Лагард в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что одной из причин приостановки устойчивого экономического роста в мире является неравенство граждан.

«Чрезмерное неравенство — причина прерывания устойчивого роста», — сказала она.