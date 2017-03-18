Ташкент, 18 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Во всех 11 районах Ташкента открылись народные приемные президента страны Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает «Подробно.уз» со ссылкой на ташкентскую городскую администрацию.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

«Они будут заниматься организацией прямого диалога с населением, полным, объективным и своевременным рассмотрением обращений с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления», говорится в сообщении.

Издание отмечает, что во всех народных приемных созданы современные условия для прямого диалога с населением, рассмотрения и хранения обращений, учтены потребности матерей с малолетними детьми, инвалидов.

Практику народных приемных, куда можно направлять заявления, жалобы и предложения, инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В настоящее время, народные приемные открыты практически во всех министерствах и ведомствах страны.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2017 год «Годом диалога с народом и интересов человека».

Мирзиёев также заявлял в ходе своей предвыборной компании, что обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.