Москва, 18 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и телекомментатора Сергея Гимаева.

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«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича, — говорится в сообщении. — ФХР выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Туле во время матча ветеранов скончался заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев. За годы выступлений он играл в командах СКА (Куйбышев) (1974—1976), ЦСКА (1976—1985) и СКА Ленинград (1985—1986).

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