Калининград, 18 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Орденский замок Кёнигсберг восстановлен не будет. Об этом заявил сегодня, 18 марта, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на встрече с редакторами регионального медиахолдинга «Западная пресса».

Из архива ИА REGNUM Руины орденского замка в Калининграде

«Королевского замка в Калининграде не будет, — цитирует Алиханова инфоресурс «Клопс». — Пока я возглавляю этот регион, восстанавливать это сооружение мы не будем. Даже кусками».

Глава российского эксклава пообещал сделать стеклянный саркофаг над местом замковых раскопок (минувшей осенью на месте замка археологи обнаружили фрагменты поселения предшественников пруссов — балто-славянских племён, которые жили здесь за тысячу лет до нашествия крестоносцев. — ИА REGNUM ).

«Делать новодел, мне кажется, не очень правильно. У нас что, в городе нечего восстанавливать? Ту же башню Врангеля. Есть же объекты, которые не разрушены, их надо приводить в порядок», — сказал Алиханов.

В прошлом году общественные деятели региона обратилась к патриарху Кириллу с требованием отказаться от восстановления несуществующего ныне кёнигсбергского замка.

«Даже частичное его восстановление приведёт к появлению германского символического центра в Калининграде подстегнёт дальнейший рост германофильских настроений», — отмечали авторы обращения, уточняя, что после войны кёнигсбергский замок изображался на флагах германской реваншистской организации «Союз изгнанных», насчитывавшей 2 млн членов и требовавшей отмены Потсдамских соглашений по Восточной Пруссии».

Напомним, идею восстановить замок вынашивает бывший губернатор Калининградской области, а ныне полпред в СЗФО Николай Цуканов. Не так давно врио регионального вице-премьера Гарри Гольдман, назначенный в период губернаторства Цуканова, заявил, что восстановленный замок «позволит усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что кёнигсбергский замок на протяжении всей своей 700-летней истории олицетворял агрессивный милитаризм германской цивилизации по отношению к славянским и балтийским народам.