Новосибирск, 18 марта, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Результаты матчей 24-го тура, сыгранных 18 марта в мужской волейбольной Суперлиге.

Александр Осипов Волейбол

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 3:0 (25:15 25:18 25:23)

(25:15 25:18 25:23) «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Краснодар) 3:2 (19:25 25:20 22:25 25:23 15:13)

(19:25 25:20 22:25 25:23 15:13) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Енисей» (Красноярск) 3:1 (21:25 25:19 25:23 25:20)

(21:25 25:19 25:23 25:20) «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Нова» (Новокуйбышевск) 3:1 (20:25 25:17 25:18 25:23)

(20:25 25:17 25:18 25:23) «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) 3:1 (25:20 25:23 31:33 25:22)

(25:20 25:23 31:33 25:22) «Зенит-Казань» (Казань) — «Урал» (Уфа) 3:0 (25:9 25:17 25:20)

(25:9 25:17 25:20) «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) 3:1 (29:31 25:21 25:18 25:23)

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.