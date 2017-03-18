Москва, 18 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого пострадал один человек, произошел на севере российской столицы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, на ул. Дубнинская в районе д. 22.

«По предварительной информации, на ул. Дубнинская в районе д. 22 произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников применил, предположительно, травматический пистолет и скрылся на автомобиле, — говорится в сообщении. — Подозреваемый в стрельбе разыскивается».

В городе объявлен план «Перехват». Другие подробности пока неизвестны.