Лондон, 18 марта, 2017, 19:59 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вест Хэм» и «Лестер». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «лис».

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В дебюте первого тайма алжирский вингер Рияд Марез открыл счет в матче волшебным ударом в дальнюю шестерку — 0:1. Ассистом отметился Джейми Варди.

Через 2 минуты немецкий защитник Роберт Хут удвоил преимущество «лис» ударом головы после заброса в штрафную площадь Марка Олбрайтона — 0:2.

На 20-й минуте аргентинский диспетчер Мануэль Лансини отыграл 1 мяч ударом со штрафного (25 метров) в ближнюю девятку — 2:1.

На 38-й минуте Джейми Варди забил третий мяч «Лестера» мощным ударом с близкого расстояния после розыгрыша углового — 1:3.

На 63-й минуте ганский вингер Андре Айю сократил отставание в счете ударом головы после скидки Энди Кэрролла — 2:3.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Лестер»)

Удары 20/11

Удары в створ 7/5

Владение 59%/41%

Фолы 10/14

На данный момент «Лестер» поднялся на 14-ю строчку, набрав 30 очков. «Молотобойцы» остались на 11-й позиции с 33-м очками.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Рэндолф, Рид, Крессуэлл, Байрэм, Фанте, Куяте, Лансини, Обианг, Айю, Антонио, Кэрролл.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Н’Диди, Марез, Варди, Оказаки.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Дринкуотер — 56.

Голы: Марез 5 — 0:1, Хут 7 — 0:2, Лансини 20 — 1:2, Варди 38 — 1:3, Айю 63 — 2:3.