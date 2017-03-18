Лондон, 18 марта, 2017, 19:57 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Бет365» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Сток Сити» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «пенсионеров».

Aleksandr Osipov Болельщики «Челси»

В дебюте матча бразильский вингер Виллиан открыл счет ударом со штрафного в ближний угол ворот — 0:1.

На 38-й минуте ирландский форвард Джонатан Уолтерс сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

В концовке встречи английский защитник Тим Кэхилл вывел «Челси» вперед, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитника — 1:2.

Статистика матча («Сток Сити"/"Челси»)

Удары 5/19

Удары в створ 1/6

Владение 37%/63%

Фолы 15/11

На данный момент «пенсионеры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 69-ю очками. «Гончары» остались на 9-й позиции с 36-ю очками.

Составы на матч:

«Сток Сити»: Грант, Бардсли, Питерс, Инди, Шоукросс, Аллен, Арнаутович, Уолтерс, Кэмерон, Собхи, Бераино.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Канте, Мозес, Матич, Педро, Коста, Виллиан.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Аллен — 15, Коста — 17, Бардсли — 40, Питерс — 65, Инди — 65, Камерон — 90, Фабрегас — 90.

Удаления: Бардсли — 90.

Голы: Виллиан 13 — 0:1, Уолтерс (пен) 38 — 1:1, Кэхилл 87 — 1:2.