Капитан «Челси» вырвал для своей команды победу в концовке матча
Лондон, 18 марта, 2017, 19:57 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Бет365» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Сток Сити» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «пенсионеров».
В дебюте матча бразильский вингер Виллиан открыл счет ударом со штрафного в ближний угол ворот — 0:1.
На 38-й минуте ирландский форвард Джонатан Уолтерс сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
В концовке встречи английский защитник Тим Кэхилл вывел «Челси» вперед, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитника — 1:2.
Статистика матча («Сток Сити"/"Челси»)
Удары 5/19
Удары в створ 1/6
Владение 37%/63%
Фолы 15/11
На данный момент «пенсионеры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 69-ю очками. «Гончары» остались на 9-й позиции с 36-ю очками.
Составы на матч:
«Сток Сити»: Грант, Бардсли, Питерс, Инди, Шоукросс, Аллен, Арнаутович, Уолтерс, Кэмерон, Собхи, Бераино.
«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Канте, Мозес, Матич, Педро, Коста, Виллиан.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Аллен — 15, Коста — 17, Бардсли — 40, Питерс — 65, Инди — 65, Камерон — 90, Фабрегас — 90.
Удаления: Бардсли — 90.
Голы: Виллиан 13 — 0:1, Уолтерс (пен) 38 — 1:1, Кэхилл 87 — 1:2.