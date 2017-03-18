Лондон, 18 марта, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Халл Сити». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «ирисок».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча английский диспетчер Доминик Калверт-Левин открыл счет, замкнув прострел соотечественника Тома Дэвиса с правого фланга — 1:0.

На 79-й минуте матча эквадорский форвард Эннер Валенсия удвоил преимущество хозяев после ассиста Ромелу Лукаку — 2:0.

В самой концовке встречи бельгийский форвард Ромелу Лукаку довел счет до разгромного после заброса Эннера Валенсии за спину защитникам «Халла» — 3:0.

Под занавес встречи Лукаку сумел второй раз за 3 минуты огорчить «Халл Сити» — 4:0.

Статистика матча («Эвертон"/"Халл»)

Удары 14/5

Удары в створ 7/0

Владение 51%/49%

Фолы 8/7

На данный момент команда из Ливерпуля идет на 6-й позиции с 50-ю очками. «Тигры» остались в зоне вылета с 24-мя очками.

Составы на матч:

«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Джагиелка, Уильямс, Коулманн, Шнейдерлен, Баркли, Гейе, Дэвис, Калверт-Левин, Лукаку.

«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магир, Дэвис, Раноккья, Элабделлау, Н’Диай, Клукас, Маркович, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Предупреждения: Уильямс — 63, Барри — 79.

Удаления: Хаддлстоун — 73.

Голы: Калверт-Левин 9 — 1:0, Валенсия 78 — 2:0, Лукаку 90+1 — 3:0, Лукаку 90+4 — 4:0.