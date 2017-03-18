«Эвертон» забил 4 безответных мяча в ворота «Халл Сити»
Лондон, 18 марта, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Халл Сити». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «ирисок».
В дебюте матча английский диспетчер Доминик Калверт-Левин открыл счет, замкнув прострел соотечественника Тома Дэвиса с правого фланга — 1:0.
На 79-й минуте матча эквадорский форвард Эннер Валенсия удвоил преимущество хозяев после ассиста Ромелу Лукаку — 2:0.
В самой концовке встречи бельгийский форвард Ромелу Лукаку довел счет до разгромного после заброса Эннера Валенсии за спину защитникам «Халла» — 3:0.
Под занавес встречи Лукаку сумел второй раз за 3 минуты огорчить «Халл Сити» — 4:0.
Статистика матча («Эвертон"/"Халл»)
Удары 14/5
Удары в створ 7/0
Владение 51%/49%
Фолы 8/7
На данный момент команда из Ливерпуля идет на 6-й позиции с 50-ю очками. «Тигры» остались в зоне вылета с 24-мя очками.
Составы на матч:
«Эвертон»: Роблес, Бейнс, Джагиелка, Уильямс, Коулманн, Шнейдерлен, Баркли, Гейе, Дэвис, Калверт-Левин, Лукаку.
«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магир, Дэвис, Раноккья, Элабделлау, Н’Диай, Клукас, Маркович, Эрнандес.
Главный арбитр матча: Пол Тирни.
Предупреждения: Уильямс — 63, Барри — 79.
Удаления: Хаддлстоун — 73.
Голы: Калверт-Левин 9 — 1:0, Валенсия 78 — 2:0, Лукаку 90+1 — 3:0, Лукаку 90+4 — 4:0.