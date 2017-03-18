Псков, 18 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 18 марта, третью годовщину со дня воссоединения Крыма с Россией отметили праздничными гуляниями в Детском парке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, здесь работали две концертных площадки, где прошли выступления творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов.

Sobranie.pskov.ru Праздничные гуляния в Пскове

В центре Пскова собрались жители и гости города, представители различных политический партий, общественных и молодежных объединений.

Вместе с псковичами участие в празднике принимали губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Иван Цецерский. «Они общаются и фотографируются с горожанами», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По данным областного УМВД, всего мероприятия посетили более 3,8 тыс. человек.

Напомним, 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь — был подписан в Кремле. Праздничные мероприятия и концерты, посвящённые воссоединению Крыма с Россией, проходят сегодня по всей стране.