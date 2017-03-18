Киев, 18 марта, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал третью годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерацией.

Mil.gov.ua «Свобода» по-украински

«Три года назад у крымчан отобрали свободу, — написал украинский министр. — Насчет свободы не может быть компромиссов. Мы ее вернем совместно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование в Крыму стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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