Климкин: Украина вернет жителям Крыма «свободу»
Киев, 18 марта, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал третью годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерацией.
Mil.gov.ua
«Свобода» по-украински
«Три года назад у крымчан отобрали свободу, — написал украинский министр. — Насчет свободы не может быть компромиссов. Мы ее вернем совместно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.
Народное голосование в Крыму стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.
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