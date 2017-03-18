Берлин, 18 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Байер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 62-й минуте матча немецкий форвард Сандро Вагнер открыл счет вы матче после прострела Стивена Цубера с левого фланга — 1:0.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Байер»)

Удары 13/15

Удары в створ 4/7

Владение 64%/36%

Фолы 12/14

На данный момент «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке с 45-ю очками. Команда из Леверкузена осталась на 10-й строчке с 31-м очком.

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Зюле, Руди, Демирбай, Толян, Цубер, Крамарич, Вагнер, Салаи.

«Байер»: Лено, Драгович, Хильберт, Топрак, Хенрикс, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Камплб, Мехмеди, Фолланд.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Предупреждения: Фолланд — 23, Салаи — 26.

Голы: Вагнер 62 — 1:0.