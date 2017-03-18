«Хоффенхайм» одержал минимальную победу над «Байером»
Берлин, 18 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Байер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 62-й минуте матча немецкий форвард Сандро Вагнер открыл счет вы матче после прострела Стивена Цубера с левого фланга — 1:0.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"Байер»)
Удары 13/15
Удары в створ 4/7
Владение 64%/36%
Фолы 12/14
На данный момент «Хоффенхайм» идет на 4-й строчке с 45-ю очками. Команда из Леверкузена осталась на 10-й строчке с 31-м очком.
Составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Зюле, Руди, Демирбай, Толян, Цубер, Крамарич, Вагнер, Салаи.
«Байер»: Лено, Драгович, Хильберт, Топрак, Хенрикс, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Камплб, Мехмеди, Фолланд.
Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.
Предупреждения: Фолланд — 23, Салаи — 26.
Голы: Вагнер 62 — 1:0.