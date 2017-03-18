Берлин, 18 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Кельн» и «Герта». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «козлов».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В дебюте первого тайма японский форвард Юя Осако открыл счет в матче мощным ударом в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площади — 1:0. Ассистом отметился Маттиас Леманн.

На 36-й минуте французский форвард Антони Модест удвоил преимущество хозяев — 2:0. Ассистом отметился Юя Осако.

Через 2 минуты француз оформил дубль ударом в ближний нижний угол после ассиста Маттиаса Леманна — 3:0.

В начале второго тайма Ведад Ибишевич сократил отставание в счете ударом с пенальти — 3:1.

На 63-й минуте Модест оформил хэт-трик после ассиста Марко Хегера — 4:1.

Через 7 минут немецкий защитник Джон Брукс сделал счет 4:2 после ассиста Владимира Дариды.

Статистика матча («Кельн"/"Герта»)

Удары 6/8

Удары в створ 6/6

Владение 29%/71%

Фолы 12/12

На данный момент «козлы» поднялись на 6-ю строчку, набрав 37 очков. Команда из Берлина осталась на 5-й позиции с показателем «40» в графе «очки».

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Суботич, Хектор, Марох, Ольковски, Йойич, Цоллер, Клеменс, Леманн, Осако, Модест.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхардт, Брукс, Шельбред, Штарк, Дарида, Калу, Харагути, Ибишевич.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Предупреждения: Харагути — 33, Лангкамп — 42, Марох — 49, Леманн — 52, Аллаги — 76.

Голы: Осако 6 — 1:0, Модест 36 — 2:0, Модест 38 — 3:0, Ибишевич (пен) 50 — 3:1, Модест 63 — 4:1, Брукс 70 — 4:2.