«Кельн» и «Герта» устроили «перестрелку»
Берлин, 18 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Кельн» и «Герта». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «козлов».
В дебюте первого тайма японский форвард Юя Осако открыл счет в матче мощным ударом в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площади — 1:0. Ассистом отметился Маттиас Леманн.
На 36-й минуте французский форвард Антони Модест удвоил преимущество хозяев — 2:0. Ассистом отметился Юя Осако.
Через 2 минуты француз оформил дубль ударом в ближний нижний угол после ассиста Маттиаса Леманна — 3:0.
В начале второго тайма Ведад Ибишевич сократил отставание в счете ударом с пенальти — 3:1.
На 63-й минуте Модест оформил хэт-трик после ассиста Марко Хегера — 4:1.
Через 7 минут немецкий защитник Джон Брукс сделал счет 4:2 после ассиста Владимира Дариды.
Статистика матча («Кельн"/"Герта»)
Удары 6/8
Удары в створ 6/6
Владение 29%/71%
Фолы 12/12
На данный момент «козлы» поднялись на 6-ю строчку, набрав 37 очков. Команда из Берлина осталась на 5-й позиции с показателем «40» в графе «очки».
Составы на матч:
«Кельн»: Хорн, Суботич, Хектор, Марох, Ольковски, Йойич, Цоллер, Клеменс, Леманн, Осако, Модест.
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Платтенхардт, Брукс, Шельбред, Штарк, Дарида, Калу, Харагути, Ибишевич.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Предупреждения: Харагути — 33, Лангкамп — 42, Марох — 49, Леманн — 52, Аллаги — 76.
Голы: Осако 6 — 1:0, Модест 36 — 2:0, Модест 38 — 3:0, Ибишевич (пен) 50 — 3:1, Модест 63 — 4:1, Брукс 70 — 4:2.