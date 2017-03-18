Берлин, 18 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Вердер» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «музыкантов».

Commons.wikimedia.org Эмблема клуба «Вердер»

На 34-й минуте матча австрийский опорный полузащитник Златко Юнузович открыл счет пушечным ударом слета из-за пределов штрафной — 1:0.

На 59-й минуте матча австрийский хавбэк Флориан Гриллич удвоил преимущество «музыкантов» после ассиста Златко Юнузовича — 2:0.

В концовке матча немецкий вингер Флориан Кайнц довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Вердер"/"РБ Лейпциг»)

Удары 8/7

Удары в створ 4/2

Владение 44%/56%

Фолы 11/18

На данный момент команда из Бремена идет на 13-м месте с 29-ю очками. «РБ Лейпциг» остался на 2-й позиции с 49-ю очками.

Составы на матч:

«Вердер»: Видвальд, Велькович, Мойсандер, Сане, Бауэр, Делейни, Юнузович, Селассие, Гриллич, Писарро, Бартельс.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Халштенберг, Камппер, Ильзанкер, Шмиц, Демме, Забитцер, Форсберг, Вернер.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Предупреждения: Юнузович — 50, Орбан — 58, Бауэр — 86.

Голы: Юнузович 34 — 1:0, Гриллич 59 — 2:0, Кайнц 90 — 3:0.