Ярославль, 18 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум. 18 марта в Ярославле состоялся очередной матч полуфинала Западной конференции.

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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0 1:0 1:1), счёт в серии 4:2

Ярославский «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге.

Завтра, 19 марта, в Казани пройдёт полуфинальный матч Восточной конференции. «Ак Барс» примет омский «Авангард». Сейчас счёт в серии 3:2 в пользу казанских хоккеистов, и им для выхода в финал конференции достаточно выиграть этот матч. Омичи, в свою очередь, наверняка будут сражаться изо всех сил, и предсказать победителя пока вряд ли кто-то возьмётся.

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.