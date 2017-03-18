Таллин, 18 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB в Таллине. Об этом сообщил портал Delfi.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Мужчина с топором

Инцидент произошел сегодня, 18 марта, на улице Торнимяэ.

«В Таллинне на улице Торнимяэ злоумышленник разбил стекло в конторе банка и ворвался в помещение, — говорится в сообщении. — В конторе мужчина разбил банковский терминал и компьютеры».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, задержали агрессивного мужчину.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.