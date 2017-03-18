Мужчина с топором ворвался в банк в Таллине
Таллин, 18 марта, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB в Таллине. Об этом сообщил портал Delfi.
Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания
Мужчина с топором
Инцидент произошел сегодня, 18 марта, на улице Торнимяэ.
«В Таллинне на улице Торнимяэ злоумышленник разбил стекло в конторе банка и ворвался в помещение, — говорится в сообщении. — В конторе мужчина разбил банковский терминал и компьютеры».
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, задержали агрессивного мужчину.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.