Тула, 18 марта, 2017, 18:55 — ИА Регнум. В Туле во время матча ветеранов скончался заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев. Об этом сообщил олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин агентству «Р-Спорт».

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«Мы находимся еще в Туле, — сказал он. — Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро».

Бякин добавил, что, по предположительной версии, у заслуженного тренера России оторвался тромб.

«Очень жаль, ужас просто, — говорит олимпийский чемпион 1988 года. — Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело».

Сергей Гимаев — известный советский хоккеист, заслуженный тренер России. Последние годы жизни бывший спортсмен работал комментатором на телевидении.