Бишкек, 18 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Безымянной горной вершине, расположенной на хребте Тескей Ала-Тоо на территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области присвоено название «Пик героев Апрельской революции». Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал сегодня, 18 марта, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Ondřej Žváček Горы Тескей Ала-Тоо

Отмечается, что этот пик находится на высоте 4142,2 метра. «Целью принятого указа является увековечивание памяти героев Апрельской революции 2010 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что за годы независимости в Киргизии произошли два государственных переворота. Во время первого из них, «Тюльпановой революции», случившегося 24 марта 2005 года, был свергнут и бежал в Россию президент Аскар Акаев. В настоящее время бывший киргизский лидер проживает и занимается преподавательской и научной деятельностью в Москве.

Вместо него пост главы киргизского государства занял Курманбек Бакиев, который был свергнут в результате «Апрельской революции» спустя всего 5 лет — 7 апреля 2010 года, и нашел прибежище в столице Белоруссии. Судебные органы Киргизской Республики заочно приговорили Курманбека Бакиева, а также его брата Жаныша Бакиева (бывшего руководителя Службы госохраны) к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.