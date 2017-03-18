В Киргизии безымянную вершину назвали Пиком героев Апрельской революции
Бишкек, 18 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Безымянной горной вершине, расположенной на хребте Тескей Ала-Тоо на территории Ак-Суйского района Иссык-Кульской области присвоено название «Пик героев Апрельской революции». Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал сегодня, 18 марта, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Отмечается, что этот пик находится на высоте 4142,2 метра. «Целью принятого указа является увековечивание памяти героев Апрельской революции 2010 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования», — говорится в документе.
ИА REGNUM напоминает, что за годы независимости в Киргизии произошли два государственных переворота. Во время первого из них, «Тюльпановой революции», случившегося 24 марта 2005 года, был свергнут и бежал в Россию президент Аскар Акаев. В настоящее время бывший киргизский лидер проживает и занимается преподавательской и научной деятельностью в Москве.
Вместо него пост главы киргизского государства занял Курманбек Бакиев, который был свергнут в результате «Апрельской революции» спустя всего 5 лет — 7 апреля 2010 года, и нашел прибежище в столице Белоруссии. Судебные органы Киргизской Республики заочно приговорили Курманбека Бакиева, а также его брата Жаныша Бакиева (бывшего руководителя Службы госохраны) к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.