Радикалы заложили блоками вход в отделение «дочки» Сбербанка в Тернополе
Тернополь, Украина, 18 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Тернополе (Украина) местные радикалы устроили пикет под отделением «дочки» российского Сбербанка. Об этом сообщает украинское издание «Терен».
Активисты различных организаций, требующие прекращения работы кредитной организации в городе, заложили бетонными блоками вход в отделение финансового учреждения.
Кроме того, стены здания молодые люди раскрасили краской и обклеили наклейками с антироссийскими лозунгами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько недель на Украине были зафиксированы десятки случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочек» российских кредитных организаций. В разных регионах страны неизвестные молодые люди заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.
Основанием для этого послужила информация о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР в соответствии с указом главы Российской Федерации Владимира Путина о временном признании действительными этих документов.
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