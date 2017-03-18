Тернополь, Украина, 18 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Тернополе (Украина) местные радикалы устроили пикет под отделением «дочки» российского Сбербанка. Об этом сообщает украинское издание «Терен».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Активисты различных организаций, требующие прекращения работы кредитной организации в городе, заложили бетонными блоками вход в отделение финансового учреждения.

Кроме того, стены здания молодые люди раскрасили краской и обклеили наклейками с антироссийскими лозунгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние несколько недель на Украине были зафиксированы десятки случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочек» российских кредитных организаций. В разных регионах страны неизвестные молодые люди заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.

Основанием для этого послужила информация о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР в соответствии с указом главы Российской Федерации Владимира Путина о временном признании действительными этих документов.

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