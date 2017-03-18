Самара, 18 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум. 18 марта в Самаре, где как по всей стране прошел митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России, несколько граждан с плакатом «Меркушкин! Верни льготы пенсионерам!» перекрыли центральную улицу — Московское шоссе. Организаторы акции не известны, информация о протестной акции появилась в соцсетях. Между тем МВД по Самарской области сообщает, «в ходе проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото из блога Михаила Матвеева Самара 18 марта 2017 год, Московское шоссе

По предварительной информации, участники пикета перекрыли Московское шоссе на светофоре примерно на 20 минут, заблокировав движение автотранспорта в одном направлении. Они успели уйти до приезда полиции.

«Фото об этом появилось в социальных сетях и уже вызвало бурную реакцию горожан, подробности выясняем, — написал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге. Он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что пытается выяснить, по чьей инициативе была перекрыта автотрасса.

Официально третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией самарцы отпраздновали на площади Куйбышева. В них приняло участие более 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Жителей и гостей областной столицы с праздником поздравили губернатор Николай Меркушкин. Впервые в торжествах приняла участия крымская делегация: Самарская область является побратимом Сакского района Крыма. В течении трех недель после воссоединения «наши жители собрали более 60 млн рублей на помощь крымчанам», отметил Меркушкин в своем выступлении.

МВД по Самарской области также сообщает, что «самые масштабные мероприятия прошли на самой большой площади Европы — имени Куйбышева, где собрались более 9 500 тысяч человек». В обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 56 сотрудников органов внутренних дел. В ходе проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

Стоит отметить также, 19 марта в Самаре пройдет общеобластной митинг протеста пенсионеров с требованием возврата льгот и отставки губернатора Николая Меркушкина. Власти разрешили провести его у Дворца легкой атлетики (Физкультурная, 101, метро «Безымянка»).

Как сообщало ИА REGNUM, отмена пенсионерам социальных льгот в Самарском регионе вызвала массовое недовольство жителей и обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Николая Меркушкина.

В митинге в Самаре 18 февраля участвовало, по оценкам организаторов протестной акции, до 1500 человек, в Тольятти 19 февраля — около 300 жителей. Главные требования участников, вышедших с плакатами «Да здравствуют ветераны и трудовой народ! Руки прочь из карманов пенсионеров!» — отменить решения региональных властей о прекращении с 2017 года социальных выплат и отставка губернатора Николая Меркушкина.

Организаторы митинга — самарское отделение КПРФ, региональные общественные организации «Блок Михаила Матвеева» и «Гражданская инициатива».

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