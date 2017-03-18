Москва, 18 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Локомотив» был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Под занавес первого тайма бразильский форвард Ари открыл счет ударом головы после подачи Вячеслава Игнатьева — 1:0.

В дебюте второго тайма голландский вингер Квинси Промес сравнял счет после скидки Зе Луиша — 1:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)

Удары 4/7

Удары в створ 2/5

Владение 45%/55%

Фолы 15/16

На данный момент «Локомотив» поднялся на 9-ю строчку, набрав 27 очков. «Красно-белые» остались лидерами турнирной таблицы с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Михалик, Кверквеля, Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Денисов, Миранчук, Ари.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Комбаров, Ташчи, Ещенко, Ананидзе, Промес, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш.

Предупреждения: Фернандо — 29, Игнатьев — 34, Фернандеш — 73, Ещенко — 79, Ари — 84.

Голы: Ари 41 — 1:0, Промес 52 — 1:1.