«Локомотив» сумел остановить «Спартак»
Москва, 18 марта, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Локомотив» был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:1.
Под занавес первого тайма бразильский форвард Ари открыл счет ударом головы после подачи Вячеслава Игнатьева — 1:0.
В дебюте второго тайма голландский вингер Квинси Промес сравнял счет после скидки Зе Луиша — 1:1.
Статистика матча («Локомотив"/"Спартак»)
Удары 4/7
Удары в створ 2/5
Владение 45%/55%
Фолы 15/16
На данный момент «Локомотив» поднялся на 9-ю строчку, набрав 27 очков. «Красно-белые» остались лидерами турнирной таблицы с 45-ю очками.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Михалик, Кверквеля, Фернандеш, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Денисов, Миранчук, Ари.
«Спартак»: Ребров, Кутепов, Комбаров, Ташчи, Ещенко, Ананидзе, Промес, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш.
Предупреждения: Фернандо — 29, Игнатьев — 34, Фернандеш — 73, Ещенко — 79, Ари — 84.
Голы: Ари 41 — 1:0, Промес 52 — 1:1.