Симферополь, 18 марта, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе отвечают третью годовщину воссоединения с Россией — мероприятия стартовали еще 16 марта, в день проведения общекрымского референдума, на котором жители полуострова приняли историческое решение, а 18 марта в марта в городах Крыма развернулись народные гулянья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Glava.rk.gov.ru Праздничные мероприятия в Крыму

Сегодня, 18 марта, с поздравлением к крымчанам обратился глава Республики Сергей Аксенов. Он, в частности, отметил, что День воссоединения Крыма с Россией — «не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории».

«На историческом референдуме 16 марта 2014 года народы Крыма единодушно высказались за единство с Россией. Воссоединение произошло мирным и ненасильственным путём, в полном соответствии с положениями Декларации ООН 1970 года о принципах международного права, которая провозглашает право народов на самоопределение. Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти. Это решение стало символом укрепления роли нашей страны как великой мировой державы. По словам нашего президента Владимира Владимировича Путина, «Россия в полный голос заявила о себе как сильное и самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями». Наблюдая за событиями на Украине, мы ясно видим, от чего мы ушли три года назад. Это кровавый нацистский режим, гражданская война, государственный террор, нищета и разруха».

Аксенов подчеркнул, что Крым в составе России развивается, несмотря на все блокады и санкции, а тем временем «ведущие политики в разных странах заявляют о готовности признать российский статус нашего региона».

«Проблем немало — от острой нехватки квалифицированных кадров во всех отраслях и на всех уровнях до низкого качества дорожных работ. Мы не скрываем недостатков и стараемся оперативно их исправлять. Весной 2014 года все крымчане понимали, что делают хотя и самый главный, но только первый шаг на большом и сложном пути. И сегодня мы продолжаем наводить порядок в нашем общем доме после долгих лет запустения», — сказал глава Республики.

Праздничные мероприятия сегодня проходят во всех муниципалитетах республики: в Симферополе на площади им. Ленина начался большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, в Феодосии стартовал патриотический автопробег, на набережной Ялте горожан и гостей города ждет также праздничный концерт.