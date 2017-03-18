Киев, 18 марта, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Киевской области Украины неизвестный мужчина бросил гранату РГД-5 в здание, где функционировал игорный клуб. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Ulmosto Граната РГД-5

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, в городе Обухов.

«Ночью неизвестный бросил гранату РГД-5 в витрину торгового заведения, — говорится в сообщении. — К счастью, в результате этого никто не пострадал…»

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, в ходе осмотра выяснили, что под вывеской детской одежды функционировал подпольный игорный клуб.

По факту хулиганства и незаконного функционирования игорного заведения были возбуждены два уголовных дела.

Ведется следствие.