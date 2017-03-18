Челябинск, 18 марта, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Пять тысяч южноуральцев отпраздновали вхождение Крыма в состав Российской Федерации на митинге-концерте, который состоялся в центре Челябинска на пешеходной зоне «Кировка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Vovchenko Крым

Мероприятие, как обычно, посетили областные и городские чиновники — губернатор, члены правительства, мэр Челябинска, представители общественных организаций, политических партий.

С приветственными словам к челябинцам и гостям города обратился губернатор Борис Дубровский. Он отметил решительность крымчан, которые решили связать свою судьбу с Россией, отвергнув националистический путь Украины, и выразил уверенность в развитии Крыма, который вскоре вновь должен стать «настоящей жемчужиной России и Причерноморья».

«Нас объединяет общее умение жить в мире и согласии. За эти три года установлены и окрепли побратимские связи между нашими регионами. У нас давняя дружба с экипажами кораблей Черноморского флота. Мы все готовы к большим свершениям на благо России, во главе с нашим общенациональным лидером — Владимиром Владимировичем Путиным. Мы счастливы, что Крым вместе с Севастополем вернулся в Россию и стал с ней единым целым. Россия и Крым — вместе и навсегда», — заявил Борис Дубровский.

На митинге присутствовали активисты общественных движений. Представители общественных организаций говорили о важности воссоединения с историческими землями России.

«Для меня День воссоединения Крыма с Россией — важный праздник. Он очень молодой, ему всего три года, при этом он очень человечный. В этот день собираются действительно неравнодушные люди, любящие свою родину, уважающие историю страны. Каждый квадратный метр крымской земли пропитал российской историей — это и кровь воинов, защищавших родину и самоотверженный труд народа на благо всей страны», — сказал общественник Евгений Коробейников.

После поздравительных слов, на сцене выступили вокальный ансамбль УМВД по Челябинской области, военный оркестр ЧВВАКУШа и детские творческие коллективы. Как обычно на мероприятии присутствовала молодежь, студенты челябинских вузов, школьники из других городов региона.

Напомним, в 2016 году митинг-концерт проходил на Площади Революции. Мероприятие посетило около 10 тыс. человек. В 2015 году на митинг в честь первой годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло свыше 23 тыс. южноуральцев.