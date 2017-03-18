Москва, 18 марта, 2017, 18:14 — ИА Регнум. «С 11 утра студенты Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ приняли участие в гонке ГТО «Путь домой!», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Студент РАНХиГС, сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России Дмитрий Головин, — После окончания гонки ее участники остались на концерт студенческого фестиваля «Весна», посвященного трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Fadm.gov.ru Гонка ГТО Путь домой

По словам Дмитрия Головина, после воссоединения Ассоциации студенческих спортивных клубов России создала в Крыму студенческие спортивные клубы.

«Теперь в летний период мы организуем в Крыму спортивно-патриотические лагеря, организуем клубные турниры АССК России, и в них принимает активное участие крымская молодежь», — подчеркнул Дмитрий Головин.

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