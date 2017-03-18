Бухарест, 18 марта, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В акваторию Черного моря 17 марта вошел десантный корабль Carter Hall, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

U.S. Navy Корабль-док Carter Hall (LSD 50) ВМС США

В заявлении отмечается, что корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море на совместные с Румынией учения Spring Storm — 2017.

Основная фаза учений, в которых примут участие 1200 румынских и американских военнослужащих, пройдет в районе прибрежного румынского города Констанца.

«В маневрах будут задействованы и корабли румынского флота, а также самолеты ВВС страны, — говорится в сообщении. — Тренировки на борту Carter Hall начнутся уже 18 марта».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 марта посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель сообщил о том, что фрегат La Fayette вошел в акваторию Черного моря и следует в Варну. На борту военного судна находятся несколько ракет и вертолет Panther.

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