Лондон, 18 марта, 2017, 17:24 — ИА Регнум. 18 марта на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вест Бромвич Альбион» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «дроздов».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 12-й минуте английский защитник Крейг Доусон открыл счет ударом головы, прыгнув выше всех, после навеса Насера Шадли — 1:0.

Через 3 минуты чилийский вингер Алексис Санчес сравнял счет мощнейшим ударом с близкого расстояния после заброса Гранита Джаки — 1:1.

В начале второго тайма валийский полузащитник Хэм Робсон-Кану вывел свою команду вперед, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитника — 2:1.

На 75-й минуте Крейг Доусон оформил дубль после подачи ирландского полузащитника Джеймса Макклина — 3:1.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Арсенал»)

Удары 12/11

Удары в створ 8/2

Владение 23%/77%

Фолы 5/6

На данный момент «канониры» идут на 5-м месте с 50-ю очками. «Дрозды» набрали 43-е очко, но остались на 8-й позиции.

Составы на матч:

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Маколей, Доусон, Ливермор, Брант, Макклин, Шадли, Флетчер, Рондон.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Санчес, Рэмзи, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Джака, Уэлбек.

Главный арбитр матча: Нил Суорбрик.

Предупреждения: Макклин — 42.

Голы: Доусон 12 — 1:0, Санчес 15 — 1:1, Робсон-Кану 56 — 2:1, Доусон 75 — 3:1.