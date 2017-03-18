Великий Новгород, 18 марта, 2017, 17:19 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 18 марта, на площади Победы-Софийской состоялся митинг-концерт «Мы вместе!», посвящённые третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, митинг открыл председатель Общественной палаты Новгородской области Александр Мамулат, который назвал воссоединение Крыма с Россией «выдающимся завоеванием нашей государственности последних десятилетий».

Ольга Ларина ИА REGNUM Участники митинга-концерта в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM Новгородские руководители — в числе зрителей на митинге-концерте

Генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева отметила, что Крым — это особый пласт культуры нашей страны. «На этой земле творили Пушкин, Грибоедов, Толстой, Чехов, Паустовский. Это наше общее историческое наследие», — сказала она.

С праздником новгородцев поздравил участник Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов. События трёхлетней давности он назвал «бескровной победой России в 21-м веке». «Крым, наконец, пришёл к своим берегам», — сказал ветеран.

После выступлений состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Великого Новгорода и Новгородской области, а также флэшмоб «Триколор»: молодые новгородцы развернули у сцены флаг России размером 9 на 12 метров.

Ольга Ларина ИА REGNUM Выступления творческих коллективов

Отметим, что акцию поддержали представители всех парламентских партий в регионе.

Ольга Ларина ИА REGNUM Крымский митинг-концерт поддержали профсоюзы и все парламентские партии

Праздничные мероприятия продолжились велопробегом, а на стадионе «Электрон» состоялась акция «Мы вместе!»: на футбольном поле стадиона юные новгородские спортсмены и школьники, взявшись за руки, выстроили слово «Крым» и передали виртуальный привет нашим соотечественникам.

Напомним, договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь был подписан 18 марта 2014 года в Кремле. Праздничные мероприятия и концерты, посвящённые воссоединению Крыма с Россией, проходят сегодня по всей стране.