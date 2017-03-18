Москва, 18 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Власти Франции выступают за прекращение блокады Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Kremlin.ru Жан-Марк Эйро

«Жан-Марк Эйро подтвердил, что Франция выступает за прекращение блокады Донбасса», — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров вновь подчеркнул, что прочное перемирие в Донбассе не может быть обеспечено без подкрепляющих его политических шагов.

«Украинские власти должны положить конец попыткам тотальной блокадой вынудить регион к капитуляции и приступить, наконец, к реализации минского «Комплекса мер» во всей его совокупности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские радикалы с конца января 2017 г. заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. «Активисты» требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 марта текущего года принял решение о полной остановке перемещения грузов между отдельными регионами Донбасса и Украиной.

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