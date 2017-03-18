Оренбург, 18 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории этнокультурного комплекса «Национальная деревня» 18 марта собрались тысячи оренбуржцев. Несмотря на холодный день, они пришли на праздник, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства, более пяти тысяч оренбуржцев приняли участие в масштабном празднике.

Orenburg-gov.ru Митинг в Оренбурге «Крым — наш»

В «Национальной деревне» гости могли посетить развлекательные, музыкальные и спортивные площадки фестиваля. Площадь была украшена государственными триколорами, плакатами с российской символикой. На главной сцене праздника выступили лучшие творческие коллективы областного центра, для оренбуржцев открыли двери музеи национальных подворий.

Митинг собрал известных политиков, общественников, бизнесменов. Губернатор Юрий Берг сказал: «Мы сохраняем наше единство, скрепленное демократическими принципами и верностью традициям наших отцов и дедов. И мы крепим это единство. На этой неделе у нас работала официальная делегация Республики Крым. Гости знакомились с нашим опытом в административной сфере. Этот опыт ляжет в основу территориального реформирования Крыма, и я рад, что мы помогли коллегам в решении этого насущного вопроса. Только так, объединяя усилия, сплотившись вокруг национального лидера, всегда оставаясь патриотами, мы обеспечим суверенитет и развитие Родины!».

К участникам фестиваля обратился вице-спикер Заксобрания региона Олег Димов: «Три года назад мы с вами стали свидетелями исторического события — Крым вернулся в родную семью. Семью, имя которой — великая Россия! Президент Владимир Путин смог проявить волю и объединить гражданское общество. Сегодня мы снова собрались здесь, чтобы повторить: Россия своих не бросает! В этом убедился каждый крымчанин, независимо от национальности и политических предпочтений».

Напомним, 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав РФ. За два дня до этого события, 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе полуострова, на котором за воссоединение территории с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. На основании официальных результатов референдума и Декларации о независимости, принятой Верховным Советом Крыма, была провозглашена независимая Республика Крым.