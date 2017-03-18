Москва, 18 марта, 2017, 16:50 — ИА Регнум. «Восстановление исторической справедливости в воссоединении Крыма с Россией усилило у россиян чувство патриотизма и гордости за страну, считает председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, — В 2014 году мы стали свидетелями, а некоторые и участниками, исторического, эпохального события восстановления целостности страны и исторической справедливости в отношении людей и жителей Крыма, которые были до этого времени вне России. Это важное событие, которое, можно даже сказать, вернуло нам чувство реального патриотизма и реальной гордости за страну. Крымчане своим ярким примером продемонстрировали, насколько великими могут быть события, если их вершить, сплотившись. Только вместе, мы можем добиться очень многого и стать значительно сильнее».

Kremlin.ru Митинг «Мы вместе!» в поддержку принятия Крыма в состав Российской Федерации. 18 марта 2014

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