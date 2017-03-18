Москва, 18 марта, 2017, 16:50 — ИА Регнум. «На протяжении трех лет с момента возвращения Крыма в родную российскую гавань не утихают политические инсинуации по этому поводу, — рассказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), — Жители полуострова могут быть спокойны: у России достаточно сил защитить своих граждан от любых недружественных посягательств. Жестко пресекаются любые провокационные попытки дестабилизировать мирную жизнь крымчан».

Kremlin.ru Митинг «Мы вместе!» в поддержку принятия Крыма в состав Российской Федерации. 18 марта 2014

«Законодателями также ведется работа, направленная на создание максимально комфортных и благополучных условий для адаптации региона в составе Российской Федерации. Наш долг — обеспечить счастливую и достойную, а главное — безопасную жизнь для каждого жителя полуострова», — подчеркнул парламентарий.

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