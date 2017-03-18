Чебоксары, 18 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 18 марта, наблюдалась небывалая гражданская активность. На площади Республики в честь воссоединения Крыма с Россией прошёл митинг-концерт «Мы вместе!». В это же время на сквере Чапаева митинговали коммунисты и справороссы, которые с гордостью говорили о возвращении Крыма и критиковали региональную власть за провалы в сфере пассажирских перевозок, невыплату зарплаты на «Чувашавтотрансе» и в целом «антинародную политику», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Единственный плакат на митинге

По данным региональных властей, в праздничном митинге-концерте «Мы вместе!» приняли участие более 5 тыс. человек — чиновники, депутаты, представители «политических партий, общественных организаций и объединений, работники социальной сферы, студенты, пенсионеры, сотрудники различных предприятий, горожане». На митинге подчёркивалась историческая значимость воссоединения Крыма с Россией. Лидер чувашских единороссов Николай Малов отметил, что «три года назад к нам пришла «Крымская весна», которая «принесла торжество исторической справедливости». Ему вторил председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, подчеркнув, что «Крым — это наша гордость, это наша гавань и слава военно-морского флота России».

Cap.ru, Максим Васильев Митинг-концерт на площади Республики

Почётным гостем праздника стал легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. В своём выступлении он отметил, что «исправлена историческая ошибка»: «Каждая пядь крымской земли полита кровью наших отцов и дедов. Уверен, и в будущем многонациональная Россия останется самой сильной державой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года полуостров Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей региона высказались за выход из состава Украины. Народное голосование последовало за госпереворотом в Киеве в феврале 2014 года. Напомним, в Крыму проживают более 2,5 тыс. чувашей.

Cap.ru, Максим Васильев Лозунги

На митинге оппозиции тоже говорили о воссоединении Крыма с Россией. Депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов оценил это событие как «начало восстановления Советского Союза». Следующим шагом, по мнению парламентария, должно стать признание «независимости и самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик».

Но основная тема митинга касалась отмены льготных проездных и ситуации на ГУП «Чувашавтотранс», где работники в течение нескольких месяцев «вместо зарплаты получают подачки по 100−300 рублей», и зарплатные долги превысили 65 млн рублей. «Боль одна», — говорили коммунисты и справороосы, объясняя своё совместное присутствие и разный формат мероприятия на одной и той же площадке в одно и то же время: КПРФ уведомила о проведении митинга, а эсеры пригласили на встречу с депутатами Госсовета. Оппозиция поясняла: то, что «получилась накладка», «ни о чем не говорит», так как «мы делаем одно дело, мы не разделяем трудовой народ». И в подтверждении своих намерений политики встали на одну площадку, к одной трибуне.

ИА REGNUM В первых рядах

«У нас нет трений, когда мы защищаем рабочий класс, когда мы защищаем рабочего человека. Мы будем всегда едины», — подчеркнул лидер фракции справороссов в Госсовете Игорь Моляков. Его поддержал Валентин Шурчанов: «Примерно в 46 регионах идёт примерно такая же кутерьма с пассажирским транспортом, как у нас в Чувашии. Например, в Архангельской области точно таким же образом проходит мероприятие, потому что общественный транспорт там переводится на частную основу». И заявлялось, что 20 марта в республику прибудет с проверкой «комиссия Минтранспорта РФ».

Примечательно, что на митинге наибольший протестный настрой продемонстрировали женщины. Они в едином порыве скандировали, требуя отставки республиканского правительства, собирали подписи, прорывались к народным избранникам и даже под конец митинга оккупировали микрофон. Мужская часть отнеслась к этому терпеливо, понимая и поддерживая. Пока с трибуны напоминали о том, что никто не обязан выходить на работу, если не получает зарплату, при этом заработная плата в период вынужденного отдыха всё равно должна начисляться, — вне микрофона говорили о невероятной терпеливости и покорности чувашского народа. И вспоминали старый анекдот.

ИА REGNUM Женская часть электората была очень активной и рвалась к микрофону

Встречаются два директора.

— Ты своим зарплату платишь?

— Нет.

— И я нет.

— А они все равно на работу ходят?

— Ходят.

— И мои ходят. Может, вход платный сделаем?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли десять водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева.