Донецк, 18 марта, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В Донецке после длительного перерыва возобновил свою работу пивоваренный завод, ранее носивший название «Сармат». На мероприятии присутствовал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

Kgbo Пивоваренный завод

«Этот завод — легенда, — цитирует руководителя республики «Донецкое агентство новостей». — Это одно из крупнейших предприятий такого рода деятельности, который был в Украине. Для Донецка самый дорогой напиток — это история».

По словам Захарченко, Донецкий пивоваренный завод заработал благодаря тому, что перешел под внешнее управление.

«Мы доказываем, что Республика живет, восстанавливаются заводы, — говорит глава ДНР. — Этот мы запустили, ввели под внешнее управление, и завод заработал. Если бы не ввели, то он бы еще стоял».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской областей и направили армию против мирных жителей региона.

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