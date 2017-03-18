Санкт-Петербург, 18 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией в Санкт-Петербурге отметили спортивными состязаниями и праздничными концертами в разных районах города. Посмотреть северную столицу приехали почти сто крымских школьников. А в Ленинградской области символически встретились российский триколор и крымский флаг.

Lenobl.ru Акция в День воссоединения Крыма с Россией прошла в Выборге

В парке культуры и отдыха им. И.В.Бабушкина в Невском районе сегодня, 18 марта, состоялась легкоатлетическая эстафета в честь Крымской весны. Старт ей дал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, сообщили сегодня в аппарате чиновника. В соревнованиях приняли участие около 300 школьников в возрасте 11−18 лет.

По словам вице-губернатора, за три года сотрудничество Петербурга и Крыма было установлено во всех без исключения сферах и на всех уровнях. «Прямые контакты есть между петербургскими и крымскими предприятиями, всё активнее взаимодействует малый и средний бизнес. Укрепляются наши связи в области здравоохранения, культуры и образования», — сказал Говорунов.

Он сообщил, что в 2016 году почти 11 тысяч юных петербуржцев побывали в Крыму. А дети из Крыма получили возможность побывать в городе на Неве. В эти дни в Петербурге находится делегация, в составе которой — 96 школьников из Симферополя.

В городах Ленинградской области в честь Дня воссоединения Крыма с Россией проходят концерты, спортивные соревнования, фестивали авторской песни и молодежные акции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Выборге в ходе молодежной акции пронесли навстречу друг другу российский флаг площадью 270 кв. метров и флаг Крыма, символизируя объединение полуострова с Российской Федерацией. Затем флаги пронесли по улицам города уже вместе.

Во Всеволожске в праздничном мероприятии, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ленинградская область на протяжении этих трех лет помогает экономически подшефному Симферопольскому району, мы обмениваемся делегациями и просто дружим с крымчанами», — отметил губернатор, общаясь с жителями города и представителями общественных организаций.

18 марта 2014 года в Москве в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России на правах двух новых субъектов Федерации. Документ основывается на свободном и добровольном волеизъявлении народов на референдуме, проведенном в Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года.