Анкара, 18 марта, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума по конституционной реформе парламент республики восстановит смертную казнь в стране. Заявление Эрдогана передает сегодня, 18 марта, AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Семьи мучеников и героев не должны беспокоиться. Я верю, что, если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое в связи с вашими призывами вернуть смертную казнь после 16 апреля», — сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что «без колебаний» одобрит подобный законопроект.

Напомним, разговоры о восстановлении смертной казни в Турции начались в первые дни после неудачной попытки военного переворота, которую предприняла группа военных 15 июля 2016 года.

Тогда Эрдоган прямо заявил, что готов подписать законопроект о восстановлении смертной казни, если парламент примет его. Президент Турции явно хотел крови своих политических врагов из рядов турецких военных и организации исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Но премьер-министр Турции Бинали Йылдырым напомнил, что даже если подобный законопроект будет принят парламентом и подписан президентом, казнить мятежников все равно не удастся, так как закон обратной силы не имеет.

Последний раз смертная казнь в Турции была проведена в 1984 году. В мае 2004 года смертная казнь в стране была отменена после внесения соответствующей поправки в конституцию Турции. Тем самым Анкара приводила свое законодательство в соответствие со стандартами, необходимыми для вступления в Евросоюз.