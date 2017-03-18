Москва, 18 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. «Исторически Крым всегда был и будет неотъемлемой частью России. Результатом такой причастности стало возвращение Крыма на Родину — 96% голосующих высказались за присоединение полуострова к России на референдуме 16 марта 2014 года, — рассказал член комитета Госдумы по финансовым рынкам Антон Гетта («Единая Россия»), — Наш президент предоставил крымчанам свободу выбора, уважая и принимая заранее любое их решение».

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По мнению парламентария, это событие имеет историческое и жизненно важное значение.

«Сегодня для населения Крымского полуострова раскрыты новые возможности — социальные гарантии, финансирование и развитие инфраструктуры территории, поддержка предприятий и увеличение новых рабочих мест. Крым получил право на светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне», — считает Антон Гетта.

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