Москва, 18 марта, 2017, 15:52 — ИА Регнум. «После воссоединения Крыма с Россией начали активно решаться проблемы жителей полуострова, — отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Белик («Единая Россия»), — Сегодня жители Крыма живут под мирным небом. Я хотел бы поблагодарить за это Президента России Владимира Путина и все фракции Госдумы, поддержавших решение о воссоединении Крыма с нашей страной. 18 марта 2014 года была открыта новая страница в истории России. Мы с вами сами написали эту страницу».

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Напомним, Напомним, 16 марта 2014 года местными властями был проведен общекрымский референдум — всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя.

На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта Федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины.

Согласно официальным результатам, в АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.

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