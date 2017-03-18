Краснодарцы вышли на митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Краснодар, 18 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Жители Краснодарского края вышли на митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. В Краснодар на митинг приехали жители близлежащих и отдаленных населенных пунктов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Например, из станицы Александра Невского Выселковского района, это примерно 600 км от Краснодара, прибыла делегация в 80 человек, среди них и казачий атаман станицы Николай Величко. Во время исполнения гимна Крыма он стоял, обнажив шашку, демонстрируя тем самым уважение к жителям Крыма, сделавшим три года назад свой выбор о присоединении к России. «Крым был российским и две тысячи лет назад, поэтому для меня это большая радость, что полуостров теперь считается российским», отметил атаман.
Открылся митинг на полчаса позже запланированного, в 12:00. На сцене среди спикеров не было ни вице-губернаторов, ни краевых министров, ни председателя Законодательного собрания края, ни мэра города, ни вице-мэров, даже атаман Кубанского казачьего войска не почтил своим вниманием митинг. Хотя почти тысяча казаков края помогала жителям Крыма отстоять свое право свободного выбора о принадлежности к России.
На вопрос корреспондента ИА REGNUM к депутату Государственной думы, с чем связано отсутствие высокопоставленных лиц края и города на митинге, Дмитрий Пирог отвечать отказался и проигнорировал все следующие вопросы, фактически сбежав.
Выступления на сцене, со словами радости о присоединении Крыма к России продолжалось чуть более 20 минут. Затем присутствующих ждала творческая программа, но пасмурная и холодная погода не располагала к продолжению развлечений на улице. Кубанцы постепенно разошлись по улице Красной и заполнили многочисленные кафе, рестораны и бары — праздновать трехлетие воссоединения Крыма с Россией.