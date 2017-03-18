Краснодар, 18 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Жители Краснодарского края вышли на митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. В Краснодар на митинг приехали жители близлежащих и отдаленных населенных пунктов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ансамбль казаков развлекал публику за полчаса до митинга

Например, из станицы Александра Невского Выселковского района, это примерно 600 км от Краснодара, прибыла делегация в 80 человек, среди них и казачий атаман станицы Николай Величко. Во время исполнения гимна Крыма он стоял, обнажив шашку, демонстрируя тем самым уважение к жителям Крыма, сделавшим три года назад свой выбор о присоединении к России. «Крым был российским и две тысячи лет назад, поэтому для меня это большая радость, что полуостров теперь считается российским», отметил атаман.

ИА REGNUM Митинг собрал не менее пяти тысяч кубанцев

Открылся митинг на полчаса позже запланированного, в 12:00. На сцене среди спикеров не было ни вице-губернаторов, ни краевых министров, ни председателя Законодательного собрания края, ни мэра города, ни вице-мэров, даже атаман Кубанского казачьего войска не почтил своим вниманием митинг. Хотя почти тысяча казаков края помогала жителям Крыма отстоять свое право свободного выбора о принадлежности к России.

ИА REGNUM Море флагов

На вопрос корреспондента ИА REGNUM к депутату Государственной думы, с чем связано отсутствие высокопоставленных лиц края и города на митинге, Дмитрий Пирог отвечать отказался и проигнорировал все следующие вопросы, фактически сбежав.

Выступления на сцене, со словами радости о присоединении Крыма к России продолжалось чуть более 20 минут. Затем присутствующих ждала творческая программа, но пасмурная и холодная погода не располагала к продолжению развлечений на улице. Кубанцы постепенно разошлись по улице Красной и заполнили многочисленные кафе, рестораны и бары — праздновать трехлетие воссоединения Крыма с Россией.