Москва, 18 марта, 2017, 15:53 — ИА Регнум. «Крымская весна» для всех россиян является символом объединения народа, возвращения нашей страны к своим подлинным историческим и духовным корням, — отмечает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Виктор Карамышев («Единая Россия»), — Три года назад, используя свое право на самоопределение, крымчане сделали исторический выбор в пользу достойного будущего в семье братских народов Российской Федерации. В 2014 году Крым наконец-то вернулся «домой». Лично для меня это знаковое историческое событие, значение которого не могут приуменьшить даже последовавшие за этим санкции и экономическое давление на нашу страну».

Павел Можаев (Mevo) Крымская весна. 2 марта 2014

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