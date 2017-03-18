Ростов-на-Дону, 18 марта, 2017, 15:33 — ИА Регнум. «Дождь празднику не помеха!» — решили ростовчане и пришли сегодня, 18 марта, в парк имени Горького, чтобы отметить третью годовщину присоединения Крыма к России. По официальной информации, торжество объединило в этот день около 10 тыс. горожан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Байкер

Вместо плакатов и лозунгов участники праздничного фестиваля держали в руках зонты, воздушные шарики цветов российского триколора, флаги. Горожан поприветствовали почетные гости, для зрителей лучшие творческие коллективы подготовили танцевальные и вокальные номера.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь празднику не помеха

«Три года назад жители многонационального Крыма сделали свой выбор, и восторжествовала историческая правда. Вместе мы стали сильнее, всё больше гордимся своей страной и её победами. На Дону никогда не было недостатка в людях, готовых на подвиг ради родной земли, и сегодня как никогда важно помнить уроки истории, оставаясь верными России и своему Тихому Дону», — сказал первый заместитель (товарищ)атамана Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казаки

Для гостей парка была организована выставка оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны, найденных в ходе полевых экспедиций поисковых отрядов донского региона.

Отдельную площадку заняли байкеры. С представителями клуба «Ночные волки» и их двухколесный транспорт выстроилась очередь из желающих сделать оригинальный фотоснимок.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Выставка поисковиков

Охрану общественного порядка в парке Горького обеспечивали сотрудники полиции, казаки и члены добровольной народной дружины.

Напомним, мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и России, проходят не только в областном центре. В частности, в Таганроге праздничный концерт состоялся в парке имени Максима Горького, а в библиотеках, школах и вузах организованы тематические выставки, литературные вечера, беседы и лекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Согласно результатам референдума, более 90% жителей полуострова выразили свое желание воссоединиться с Россией.