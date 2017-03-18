Сухиничи, Калужская область, 18 марта, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Священнослужители Свято-Введенной Оптиной пустыни во главе с иеросхимонахом Серафимом провели Божественную соборную литургию в храме «Всех святых в земле Российской просиявших» исправительной колонии №5 города Сухиничи. Об этом 18 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области На литургии

По его словам, во время церковной службы осужденные исповедовались и совершили обряд причастия от настоятеля храма иеросхимонаха Серафима.

Более 20 лет священнослужители Свято-Введенной Оптиной пустыни духовно окормляют паству из числа осужденных. Служба приносит свои духовные плоды. Так, многие из осужденных, приобщившись к православной вере во время отбывания наказания в исправительной колонии, после освобождении встали на путь исправления, начав новую жизнь на свободе. В сентябре 2011 года в этом исправительном учреждении был освящен новый православный храм «Во славу всех святых на земле Российской просиявших», который является сегодня одним их самых крупных культовых сооружений в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.

Напомним, в исправительной колонии №5 города Сухиничи функционируют 10 отрядов основного режима, отряд строгих условий отбывания наказаний, ШИЗО, а так же единое помещение камерного типа. Всего в учреждения — 953 осужденных, в том числе существует участок колонии-поселения на 25 осужденных.

Между тем, в составе уголовно-исполнительной система Калужской области действуют два следственных изолятора, две колонии общего режима, две колонии строгого режима, колония-поселение, лечебно-исправительное учреждение и колония общего режима для осужденных женщин. Общее количество осужденных и лиц, находящихся под стражей в исправительных учреждениях области составляет более 5 тыс. человек.