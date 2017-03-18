Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым
Москва, 18 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что лидеры двух стран обсудили российско-казахстанское взаимодействие в международных делах. В частности, Путин и Назарбаев обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, который прошел в Астане 14−16 марта.
Третий раунд переговоров в Астане прошел не без сложностей. Делегация так называемой сирийской вооруженной оппозиции сперва заявила о бойкоте переговоров и отказалась приезжать. Однако 15 марта небольшая делегация вооруженной оппозиции из семи человек все же прибыла в Астану и провела консультации со странами-гарантами.
Также Путин и Назарбаев затронули отдельные аспекты подготовки предстоящего саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который должен пройти в Бишкеке (Киргизия).
Лидеры России и Казахстана предметно обсудили ситуацию на Украине.
Кроме того, был согласован график двусторонних контактов на различных уровнях на ближайшую перспективу.