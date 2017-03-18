Калуга, 18 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Митинг, посвящённый третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоялся сегодня, 18 марта в Калуге.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На митинге

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в митинге, организатором которого выступило калужское региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство», приняли участие депутаты городского парламента, представители ветеранских, общественных и молодёжных организаций, жители Калуги.

«Три года назад Крым вернулся в родную гавань, вошёл в состав Российской Федерации. За воссоединение Крыма с Россией проголосовало 97% населения полуострова. Эти весенние дни навсегда останутся в сердце каждого россиянина, а годовщина воссоединения с Крымом отмечается как общенародный праздник.

Калуга всегда поддерживала тесные дружеские связи с Крымом и Севастополем. На протяжении 20 лет сотни калужских призывников проходили службу в Севастополе на нашем подшефном корабле «Мираж».

Дружеские связи Калуги и Севастополя развиваются во всем направлениям, отрадно, что быстрыми темпами развивается социальная инфраструктура Крыма. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности и наш общий дом, наша великая Россия будет сильной и процветающей», — заявил на митинге глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.