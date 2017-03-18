Париж, 18 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Конституционный совет Франции определил окончательное число кандидатов на пост президента республики. Об этом сегодня, 18 марта, пишет Le Monde.

Флаг Франции

Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус (в прошлом был министром иностранных дел) заявил, что 11 граждан смогли выполнить требования для участия в президентских выборах.

«Две женщины и девять мужчин смогли преодолеть планку в 500 подписей для участия в президентских выборах», — сказал Фабиус.

Издание напоминает, что в 2012 году за пост президента Франции сражались 10 человек, а в 2007 — 12.

Таким образом, в выборах президента Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля, будут участвовать: депутат-центрист Жан Лассаль, представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон.

Бесспорными фаворитами в первом туре выборов являются Ле Пен, Фийон и Макрон.

Что касается 500 подписей за каждого кандидата, то речь идет о подписях французских политиков. Дело в том, что по французскому законодательству, кандидат на пост президента республики должен собрать в свою поддержку не менее 500 подписей народных избранников разных уровней. Это могут быть депутаты, мэры, члены региональных советов, и прочие политики, которые находятся на выборных должностях. При этом имена поручителей становятся известны общественности.