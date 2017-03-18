Севастополь, 18 марта, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Дмитрий Овсянников поздравил севастопольцев и всех граждан России с третьей годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

«Трехлетие мы встречаем с глубокой уверенностью в своем будущем. Надежным будущем и мы сделаем все, чтобы оправдать те решительные действия, которые Севастополь проявил в марте 2014 года.

Мы сделаем город лучше, он будет красивый, устроенный. Я поздравляю всех горожан, всех россиян с этим праздником, с возвращением Севастополя в состав Российской Федерации», — сказал он.

Обращаясь участникам митинга участников Самообороны, глава города, поздравил горожан с праздником. «Значение марта 2014 года невозможно переоценить. Севастопольцы решительно объявили всему миру о возвращении домой, в Россию. Это стало возможным благодаря воле горожан», — сказал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование воссоединения Севастополя и Крыма с Россией продолжатся до 20 марта.

«День возвращения города Севастополя в Россию — 18 марта» утвержден праздником местного значения, из-за совпадения с календарным выходным, 20 марта объявлено в Севастополе выходным днем.