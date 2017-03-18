Саратов, 18 марта, 2017, 15:18 — ИА Регнум. 18 марта в Саратове на площади у консерватории имени Л.В. Собинова состоялся митинг, посвящённый 3-й годовщине возвращения республики Крым в состав Российской Федерации. На праздничный митинг-концерте пришло около 5 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM.

Дмитрий Олейник Саратов, 18 марта 2017 год

Дмитрий Олейник

На митинге присутствовал полибомонд — губернатор Валерий Радаев, глава Саратова Валерий Сараев, член Совета Федерации Людмила Бокова, представители общественных организаций, политических партий, учреждений и организаций города.

Дмитрий Олейник

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о возвращении Крымаи Севастополя в состав России. Документ основывается на свободном и добровольном волеизъявлении народов на референдуме, проведенном в Крыму и Севастополе 16 марта 2014 года.