Москва, 18 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. «Дорогие друзья! 18 Марта особый день — день воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Это новая праздничная дата в истории нашей страны, которая символизирует очень многое, — говорится в поздравлении секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергея Неверова, — Прежде всего — это восстановление исторической справедливости, исправление той роковой ошибки 1954 года, последствия которой привели к тому, что полуостров стал «неудобной» и «чуждой» территорией, но имеющей стратегическое значение. Это привело к тому, что Крым и Севастополь выпали из процессов развития, а его жители ущемлялись в праве на самоидентичности, в праве разговаривать и учить своих детей на родном языке.

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Этому празднику всего три года. Но как много он значит. Это не просто дата, когда Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, в Россию. Это день, когда Россия дала понять всему миру: мы своих не бросаем. Время показало, какую трагедию в Крыму и Севастополе удалось предотвратить — войну. Это удалось сделать, потому что мы вместе принимали это решение: жители Севастополя и Крыма, России, и конечно, наш президент Владимир Владимирович Путин. Без его силы воли это было бы невозможно.

От каждого из нас зависит будущее страны. Какой она будет через год, пять лет, через десятилетия. Вы — свидетели и творцы истории. Истории, которая в очередной раз доказала, что все трудности временны, и вместе мы их преодолеем».

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